Uuring: kui palju kulutavad Eesti elanikud tänavu jõulukinkidele?

Samas kui küsida inimestelt, mida nad ise sooviksid jõuludeks, siis vastas 42%, et kingitus ei olegi neile oluline, vaid tähtsam on tähelepanu ja hoolitsus ning 43% elanikest väärtustab lihtsalt perega aja veetmist. Pooled elanikest ütlesid, et kink võiks olla midagi praktilist, 39% eelistaksid üllatust või elamust ning 9% vastanutest ei soovi üldse kinke saada. „Võiksime kõik uuringust veidi õppust võtta ning panustada tänavu jõuludel rohkem oma aja ja hoolitsusega, selle asemel, et suure tuhinaga kingikotti täita. Hoides meeles, et pühadeperioodi suurim kink on koosveedetud aeg, saame vähendada ka ostlemisega kaasnevat rahalist survet,“ ütles Ulla.