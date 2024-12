Kui palju sa pangast kodulaenu saad? Ekspert toob välja viis määravat tegurit

Maksimaalse laenusumma väljaselgitamine on üks esimestest sammudest, mis oma kodu ostes ette võtta. Selle arvutamisel mängivad olulist rolli erinevad tegurid. Helina Kikas toob välja viis peamist aspekti.

Sissetulek

Luminori laenude kompetentsikeskuse juhi sõnul on panga jaoks esmane oluline teadmine, kui suur on laenutaotleja igakuine sissetulek ja kas lisaks põhitöökohale on ka teisi sissetulekuallikaid. „Meie poole pöördub aina rohkem inimesi, kellel on mitmeid sissetulekuallikaid – nende hulka võivad kuuluda erinevad toetused, ettevõtlusest saadav tulu, dividendid, väiksema koormusega tehtavad tööd või muud sissetulekud, mis on enamasti ebaregulaarsed. Seetõttu tuleb hoolikalt hinnata, millised sissetulekud on regulaarsed, millised mitte ning kuidas see kõik taotleja laenuvõimekust mõjutab,“ ütles ta.

Olemasolevad kohustused

Kohustuste hulka arvatakse eksperdi sõnul näiteks autoliising, olemasolevad laenud, krediitkaardi limiidid või järelmaksud, lisaks ka muud igakuised kulutused, mida regulaarselt tehakse. „Pank peab hindama, millised on taotleja rahalised kohustused ja igakuised väljaminekud ning kui suure osa need sissetulekutest moodustavad. Kindlasti tulevad konsultatsiooni käigus eelmised või praegused laenud jutuks,“ ütles Helina Kikas.

Leibkonnaliikmete arv

Samuti on panga jaoks oluline teadmine, kas laenajal on ülalpeetavaid. Kuna näiteks lastega kaasneb erinevaid igakuiseid kulutusi, tuleb hinnata ka nende mõju taotleja eelarvele. „Mida rohkem on ülalpeetavaid, seda suurema tõenäosusega mõjutab see ka maksimaalset laenusummat, kuna suurema pere puhul on ka kulutused enamasti suuremad,“ selgitas ekspert.

Laenuperiood