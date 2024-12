Nõo Lihatööstus võttis kasutusele tehisintellekti. „Inimesele käiks see ülesanne üle jõu“

„Täna töötab tehisintellekt meie pakkeliinil veel nii-öelda poole kohaga, kuid uuest aastast tahame teda juba täismahus tööle rakendada,“ ütles Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova. Tema sõnul on see tööstusele oluline abivahend, mis aitab parandada tootmisprotsessi tõhusust ja vähendada kulusid.

„Selle demoprojekti ülesandeks oli vastata küsimusele, kas AI abiga on võimalik anda kvaliteedikontrolli mehhanismile lisandväärtust. Meie jaoks kujunes see projekt väga edukaks ja perspektiivikaks,“ tõdes Loova.

Tegemist on tehisintellektiga varustatud masinnägemise tehnoloogiaga, mis kontrollib, et toodete märgistus vastaks nõuetele. See tuvastab toote, kontrollib tootmiskuupäeva ja etiketi õigsust ning loetavust. Kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuete täitmiseks on oluline ka pakendite etiketite statistika registreerimine AI poolt.