Dunkelflaute pani Euroopa elektrituru vappuma. Rootsi minister: olen sakslaste peale väga vihane

Saksamaa majandusministeerium vastas rootslaste kriitikale, öeldes, et Euroopa ühtne energiaturg ongi loodud just sellisteks puhkudeks. Ministeerium tõi välja, et aasta jooksul on perioode, mil Rootsi ostab Saksamaalt odavat tuuleenergiat, ning vastupidi - tuulevaiksetel aegadel impordib Saksamaa elektrit Rootsi hüdroelektrijaamadest.