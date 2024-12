Depo teine Eesti kauplus tuleb Lasnamäele

Infortari gruppi kuuluvad kinnisvaraarendus ning inseneri- ja ehitusettevõtted on oluliselt oma tegevust laiendanud – järgmise aasta märtsis valmib Sauel Laagris, Gate Tallinn äripargis RIMI 25 000 m 2 suurune logistikakeskuse arendusprojekt ning ehitusobjektidest on töös Pärnu linnavalitsuse tellimusel Pärnu uue silla ehitus ning Rail Baltica põhitrassi, Kangru-Saku lõigu ehitus Harjumaal.

Depo on 100% Läti kapitalil põhinev ettevõte, mis asutati 2004. aastal ja on osa holdingettevõttest DMT Plus. Depo kaupluste ketil on Lätis, Leedus ja Eestis kokku 17 kauplust. 2023. aastal ulatus käive 553 miljoni euroni.