Magus aastalõpp. Üle kolmandiku tööandjatest plaanib maksta töötajatele aastapreemiaid

Veidi suurem osa tööandjatest (38%) on kindlad, et aastapreemiaid ei maksta. Preemiate maksmise otsust ei olnud veel teinud üle veerandi (28%) küsitlusele vastajatest. Enamasti kavatsetakse premeerida töötajaid veel selle aasta detsembris, aga on ka neid, kes plaanivad seda teha järgmise aasta märtsis või aprillis. Eelmisel aastal samal ajal kavatses töötajatele preemiaid maksta veidi rohkem tööandjaid – 39% küsitluses osalenutest.