LHV kuine kasum vähenes aastaga 3 miljonit eurot

AS LHV Group teenis novembris konsolideeritult 10,2 miljonit eurot puhaskasumit (2023 november: 13,3 miljonit). Tütarettevõtetest AS LHV Pank teenis kuuga 9,0 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 743 tuhat eurot, AS LHV Varahaldus 231 tuhat eurot ja AS LHV Kindlustus 108 tuhat eurot puhaskasumit.