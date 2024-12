Analüütik: võimsalt kerkinud Tesla aktsial on veelgi tõusuruumi

Tesla aktsiad kerkisid eile seepeale üle 6% ning sulgusid 463 dollari peal. Järelkauplemises kerkis hind 472 dollarini.

„Hindame, et tehisintellekti ja autonoomse juhtimise võimalus on Tesla jaoks väärt vähemalt 1 triljonit dollarit ning eeldame, et Trumpi valitsuse all saavad need olulised algatused nüüd kiirendatud,“ kirjutas klientidele saadetud kirjas seni aktsia osas positiivne olnud Wedbushi analüütik Dan Ives. Tesla aktsia hinnasihi tõstis ta 400 dollarilt 515 dollarile.

Yahoo Finance’i poolt kogutud 47 analüütiku keskmine hinnasiht on 278 dollari lähedal.

Ives prognoosis samuti, et Tesla turuväärtus võib 2025. aasta lõpuks ulatuda 2 triljoni dollarini, mille taga näeb ta eelkõige Tesla autonoomse visiooni valmimist ning tugevat nõudlust. Praegu on Tesla turuväärtus ligikaudu 1,5 triljonit dollarit. Ta näeb ka võimalust, et Tesla võib Hiina tariifides saada erandlikke leevendusi.

Reedel teatas Reuters, et Trumpi meeskond on soovitanud uuel administratsioonil tühistada USA Maanteeohutuse Ameti (NHTSA) määrus, mis nõuab autotootjatelt isesõitvate või autonoomsete sõidukisüsteemidega seotud avariide raporteerimist. Samm kahjustaks oluliselt valitsuse võimet uurida ja reguleerida isesõitvate autode turvalisust, märgib väljaanne.

Eelkõige olekski samm Reutersi teatel kasulik Teslale, mis on määruse all teatanud autotootjatest kõige rohkematest õnnetusest. Seni on NHTSA alustanud Tesla suhtes kolm uurimist.

Tesla juht Elon Musk toetas Trumpi presidendikampaaniat enam kui veerand miljardi dollariga, märgib Reuters.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada