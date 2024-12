Rain Lõhmuse krüptokonto väärtus ületas miljardi dollari piiri

Kirjutamise hetkel oli ühe ethereumi väärtuseks 4014 dollarit, mis teeb Lõhmuse ethereumi konto väärtuseks 1 003 705 000 dollarit ehk ligi 957 000 000 eurot.

Mullu ütles Rain Lõhmus ERRile antud intervjuus, et kaotatud paroole ei ole ta üles leidnud ning pole selleks ka väga jõupingutusi teinud. „Ei ole mingi saladus, et mul on rahakott 250 000 ethereum ühikuga, igaüks võib ise arvutada, mis ta väärt on,“ ütles ta.

Viimase 30 päevaga on ethereumi hind kerkinud üle 27%.

LHV Groupis omab Rain Lõhmus 21,3% suurust osalust, mille väärtuseks on ligi 226 miljonit eurot.

Ethereum hinnatõusu viimase aasta jooksul on mõjutanud mitmed tegurid. Üheks on olnud spot Ether ETF-ide heakskiitmine USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) poolt. See otsus avas institutsionaalsetele investoritele võimaluse Ethereumi omamiseks.

Samuti on Ethereumi hinnatõusule kaasa aidanud suurem osalus panustamises (staking), mis on viinud ringluses oleva ethereumi koguse vähenemiseni, tekitades hinnale tõususurvet. Lisaks on Ethereum saanud kasu laiemast krüptoturu tõusust, mida on juhtinud Bitcoini tugevad hinnarekordid.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada