Toidutootjad: toidu hind käibemaksu langetamisega odavneda ei pruugi

Tõsi on see, et juba praegu on toiduainete hinnad paljude leibkondade jaoks ületanud taluvuse piiri. Toidutootjad on alandanud nende toodete väljamüügi hindu, mille puhul on sisendhinnad ajutiselt langenud, kuid paraku ei ole see alati jõudnud toodete lõpphinda. Seetõttu ei ole me ka veendunud, et toiduainete käibemaksu erisus võiks toidukaupade hindu samaväärselt langetada.