Soome investeerimisekspert: pettunud soomlaste raha läheb Ameerikasse

Kuigi inimesed ja ettevõtted tervitavad hea meelega langevaid intresse, mis tähendab, et rohkem raha jääb laene teenindades kätte, siis Suominen viitab, et talle meeldiks, kui poleks vajadust sedavõrd palju intresse langetada nagu turg ootab. Nimelt on turu ootus, et euribor kukub järgmisel aastal veelgi, langedes aasta lõpuks alla 2% ehk alla piiri, mis on keskpanga inflatsioonieesmärk.