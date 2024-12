2024. aasta suurimad koondajad. Töö kaotamise eest pole kaitstud ka eduka ettevõtte töötajad

Enim tuli töötuid sel aastal töötlevast tööstusest ja jaekaubandusest. Ka kollektiivkoondamise teateid on sel aastal esitatud vähem ja need on ka väiksema koondatavate arvuga. Eelmisel aastal esitas kollektiivkoondamise teate 136 ettevõtet. Aga taas tööle saamine võtab paraku rohkem aega.