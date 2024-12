Kiibihiiu aktsia plahvatas 40%. „See on uus Nvidia moment“

Broadcomi aktsiad on kahe päevaga tõusnud pea 40% ning viinud ettevõtte turuväärtuse ligi 1,2 triljoni dollarini. Tõusu põhjuseks on ettevõtte prognoos, et nende kiipide adresseeritav turg võib 2027. aastaks ulatuda 90 miljardi dollarini.

„See on natuke nagu Nvidia hetk umbes poolteist aastat tagasi, kui nad avalikustasid ootusi tugevalt ületanud numbrid ning kõik pidid kiirustades järgi jõudma,“ ütles Mahoney Asset Managementi juht Ken Mahoney, kelle sõnul näitab Broadcomi edu, et AI nõudlus jätab ruumi ka teistele peale Nvidia.

Broadcomi aktsia on tänavu tõusnud enam kui 120%, millega on aktsia teel parima aastase tootluse poole alates ettevõtte börsidebüüdist 2009. aastal. Analüütikud on koos aktsia tõusuga kergitanud hinnasihte, kuid need pole suutnud aktsia enda tempoga sammu pidada. Kokku 43 analüütiku keskmine hinnasiht on hetkel 226 dollari peal ehk aktsia börsihinnast pea 10% madalamal, selgub Yahoo Finance andmetest.

See on tekitanud võrdlusi Nvidiaga, kes oli esimene suur tehisintellekti ralli võitja. Nvidia on sel aastal tõusnud 167%, kuid viimasel ajal on hind langenud, osaliselt Broadcomi kasvava konkurentsi tõttu, märgib Bloomberg.

„Ma näen palju sarnasusi Broadcomi ja Nvidia vahel,“ ütles Joe Tigay, Rational Equity Armor Fundi portfellihaldur. „Broadcom peab veel tõestama, et suudab õigustada 38-kordset kasumikordajat, kuid nad on näidanud tugevat kasvu ja head juhtimist.“

Samuti pole iga „Nvidia hetk“ lõppenud pikaajalise tõusuga. Näiteks Arm Holdingsi aktsia tõusis veebruaris 93%, kuid on nüüdseks juuli tipust üle 20% langenud.

„On veel liiga vara öelda, kas Broadcom suudab korrata Nvidia edu,“ ütles Alec Young, Mapsignalsi investeerimisstrateeg. „Broadcom on teinud head tööd, kuid sellised lood ei lõpe alati positiivselt.“

