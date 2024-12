Päevasisene elektriturg viidi üle 15-minutilisele kauplemisperioodile

Praegu kehtib uus süsteem päevasisesel turul, kuid plaanis on see laiendada ka reguleerimis- ja päev-ette turgudele. Üleminek 15-minutilistele intervallidele toimub üle-euroopaliselt järk-järgult. Päev-ette turu puhul on muudatus kavandatud 2025. aasta keskpaika, kui päevasisese turu reform on kogu Euroopas lõpule viidud.