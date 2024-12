Island naudib lühendatud töönädala eeliseid: majandus õitseb ja töötajad on rahulolevad

Oktoobri lõpus avaldatud uuringu kohaselt on lühendatud töönädalale üle läinud Islandi majandus praegu paremas seisus kui enamik Euroopa riike, vahendab CNN. Uuringu viisid läbi Briti mõttekoda Autonomy Institute ja Islandi säästva arengu ning demokraatia ühing (ALDA). Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) andmetel oli riigi majanduskasv möödunud aastal Euroopas Malta järel teisel kohal. Samuti on Islandi tööpuudus üks Euroopa madalamaid.

„See uuring näitab tõelist edulugu: lühemad tööajad on Islandil muutunud tavapäraseks ja majandus on mitme näitaja põhjal tugev,“ kommenteeris Alda uurija Gudmundur D. Haraldsson.

Tähelepanuväärne on, et 2023. aasta majanduskasv ulatus viie protsendini, mis on tunduvalt kõrgem kui riigi keskmine kasvutempo aastatel 2006-2015, mil see püsis kahe protsendi juures. Kuigi IMF prognoosib käesolevaks ja järgmiseks aastaks kasvu aeglustumist, näitavad senised tulemused, et lühendatud töönädal ei ole majanduskasvu pidurdanud.

Reform sai alguse katsetusena

Lühendatud töönädalat katsetati Islandil esialgu aastatel 2015-2019, kui üle 2500 töötaja – umbes üks protsent Islandi tööjõust – sai võimaluse töötada 40 tunni asemel 35-36 tundi nädalas, kusjuures palk jäi samaks. Katses osalenud töötajad teatasid väiksemast stressitasemest ja läbipõlemisriskist ning paranenud töö- ja eraelu tasakaalust.

Pärast eduka katse tulemuste avalikustamist on enamik Islandi ametiühinguid läbi rääkinud tööaja lühendamise kümnete tuhandete oma liikmete jaoks. Eesmärgiks on seatud peresõbralikuma tööturu loomine. Aastatel 2020-2022 nõustus üle poole riigi töötajatest lühema tööajaga, sealhulgas nelja päeva pikkuse töönädalaga. Ekspertide hinnangul on see number viimastel aastatel veelgi kasvanud.

Eriti märkimisväärne on see, et uurijad täheldasid lisaks töötajate heaolu paranemisele ka tootlikkuse püsimist või isegi kasvu paljudes töökohtades. Praegu on 78 protsenti Islandi töötajatest oma tööajaga rahul, kusjuures avaliku sektori töötajad on kõige rahulolevamad.