Energiasalvetuse pakkuja: päikeseparkide akude tasuvusaeg on kukkunud 4-5 aastale

„Akude hinnad on tulnud kõrgustest alla ja tasuvusaeg on muutunud väga atraktiivseks ka skeptilisemate investorite jaoks. Tänaste elektrienergia hindade juures saame rääkida 4-5-aastasest tasuvusajast,“ kinnitab ta.

FusioCelli tegevjuhi sõnul on nemad päikeseparkide tarbeks toonud turule 50 kW akulahenduse, mille mahutavus on 200 kWh ja käibemaksuta hind algab 65 000 eurost. Lahendus sobib ettevõtte sõnul nii tavalisele kui ka toetust saavale päikesepargile, samuti ka tarbijatele, ettevõtetele – neile, kes suurt konteinerit osta ei soovi. „Näeme nõudlust just põlluparkide pidajate juures, kus ei ole soojustatud hoonestust akude jaoks ning seal on mõistlik kasutada valmis toodet. Hetkel on huvi toote vastu väga suur, läbirääkimised käivad 160 sellise akukonteineri paigalduseks 2025. aastal,“ räägib Lotamõis.