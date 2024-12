Ekspress Grupp ostab Leedu juhtiva konverentsikorraldaja

UAB Kenton Baltic on tuntud kõrgetasemeliste ärikonverentside korraldajana. Ettevõtte tuntuim üritus on ärikonverents EBIT, mis toob Leedus ja Lätis kokku üle 2000 osaleja aastas, ja juhtiv personalijuhtimise konverents HR Week, millel osaleb aastas 2300 inimest.

„Omandamine on kooskõlas meie strateegilise visiooniga suurendada ettevõtte digitaalset jalajälge ja luua uusi tuluallikaid,“ ütles Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu. „Konverentsiäri täiendab meie olemasolevaid meediategevusi ja võimaldab pakkuda oma äriklientidele lisaväärtust kvaliteetsete otseürituste ja sisu kaudu.“

Tehingut rahastab osaliselt laenuga AS SEB Pank. Pooled on kokku leppinud, et tehingu hinda ja muid tingimusi ei avalikustata. Omandamine ei vaja Leedu ja Läti konkurentsiameti eelnevat heakskiitu.