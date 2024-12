Karlova Kohvi juht Laura Mähar sõnab, et kuna tänavu on Tartu Euroopa kultuuripealinn, on kohvikusse jõudnud taas üsna palju turiste. „Meie jaoks oli see aasta väga oluline ka seetõttu, et avasime aprillis Raekoja platsil teise kohviku, olime selles suunas mõnda aega mõtteid mõlgutanud ja sel aastal tegimegi ära,“ ütleb Mähar.