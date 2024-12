Taristuminister Svet: otsime kärpeid, mis mõjutaks võimalikult vähe liiklusohutust

„Juhin tähelepanu, et valitsuskoalitsiooni kokkuleppe kohaselt kärbitakse kõiki kulusid proportsionaalselt (erandiks on riigikaitse ja veel mõned üksikud valdkonnad). Seega, kärped puudutavad ka transpordiameti tööd ja teehoolduse kulusid,“ märgib Svet. Siiski otsitakse tema kinnitusel võimalusi teha kärpeid nii, et nad mõjutaks ohutust ja talihooldust minimaalsel võimalikul määral. Ta selgitab, et hooldust tehakse aastaringselt ning selle alla kuulub terve rida töid, mida saab teha senisest väiksemas mahus: näiteks järgnevatel aastatel võib paigaldada vähem liiklusmärke, harvem märgistust uuendada või teepeenral muru niita jne.