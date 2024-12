Pangad naasevad spordi juurde. Kui palju läheb hiigelkasumitest toetusteks?

Eesti Panga andmetel teenisid siinsed pangad 2023. aastal kamba peale 940 miljonit eurot kasumit. Erakordne aeg on võimaldanud pankadel suurendada ka turunduseelarveid, millest osa suunatakse spordisponsorlusse. Kuid võrreldes sadadesse miljonitesse eurodesse ulatuvate kasumitega on pankade PR-eelarved märksa väiksemad. Majandusaasta aruannetest selgub, et Swedbank kulutas 2023. aastal reklaamile, suhtekorraldusele ja turundusele 5,2 miljonit eurot, LHV 2,8 miljonit eurot ja SEB 2,5 miljonit eurot.