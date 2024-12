EISi nõukogu kutsus tagasi juhatuse esimehe Kati Kusmini

Kusmini hinnangul on EIS seisnud silmitsi rohkete väljakutsetega, millega tuli arvestada ka organisatsiooni reformides. „Kokkuhoiu eesmärgil oleme aasta jooksul vähendanud 66 ametikohta ning siseneme 2025. aastasse 3,3 miljoni euro ehk 12 protsendi võrra väiksemate tööjõukuludega kui sel aastal. Oleme vaadanud üle protsesse ja vähendanud dubleerimist. Töös on ühtsele klienditeenindusele üleminek ning valmimas on teenuste hindamise protsess, et piiratud ressursside juures senisest mõjusamalt panustada valdkondadesse, kus on turutõrked ja reageerida kiiremini muutustele. Töös on EISi poolt mõjutatavate regulatsioonide ja bürokraatia vähendamise projekt. Valikuid, millele keskenduda ja millest loobuda, on aga keeruline teha olukorras, kus sihtasutuse asutaja ootuste uuendamine on viibinud,“ nentis Kusmin, kelle sõnul uuendati ootusi viimati asutuste ühendamisel aastal 2022.