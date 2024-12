Täna teatas ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS) nõukogu, et kutsub tagasi veidi üle aasta juhatuse esimehe kohal töötanud Kati Kusmini.

„Põhjustest nii palju, et nõukogu ei olnud rahul muudatuste elluviimise tempoga. Seega me jäimegi eri arvamustele, kas saab kiiremini või ei saa ning millised need ootused ikkagi on,“ rääkis Kusmin Ärilehele. „Aga ma mõistan nõukogu - kui sul juhatuse esimees ei vii sinu ootuseid ellu, siis tulebki muudatusi teha.“