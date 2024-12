Balti riikide tippjuhtide palgauuring: Leedu juhid teenivad enim, Eestis ja Lätis palgakasv väiksem

Leedus on piirkonna enim teenivad juhid. Samas tuleb arvestada, et Leedu brutopalgad sisaldavad ka sotsiaalmaksu komponenti, mis tähendab, et tegelik pangakontole laekuv töötasu on võrreldes Läti ja Eestiga oluliselt madalam. Igakuine keskmine netopalk on Leedu tippjuhtidel tänavu seega 6 404 eurot, Lätis 5 857 eurot ja Eestis vastavalt 7 178 eurot. „Siin tuleb loomulikult aru saada, et tegemist on kõikide juhtide keskmise palganumbriga“, täpsustas Figure Baltic Advisory juhtivanalüütik Ilmar Põhjala, „Sõltuvalt organisatsiooni käibest, töötajate arvust, sektorist ja muudest faktoritest on juhtide palgavahemik väga lai. Mõnemiljonilise käibe ja kümmekonna töötajaga organisatsiooni juhi palk algab kuskil 4000 eurost ning tuhandete töötajate ja sadadesse miljonitesse ulatuva käibega organisatsiooni või organisatsioonide grupi tegevjuhi palk on loomulikult keskmisest numbrist oluliselt suurem.“