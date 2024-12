Saneerimiskava heaks kiidetud: Planet42 liigub pankrotist kaugemale

Saneerimisnõustaja Tarmo Petersoni sõnul andis kohtumäärus kinnituse, et võlausaldajate huvid on kaitstud. Lisaks kontrollis kohus kava vastavust seadustele ning toimunud hääletamise korrektsust.

„Kohtu heakskiit näitab ka, et saneerimise tulemus on võlausaldajatele tervikuna parem kui pankrot,“ ütles Peterson. „See ongi saneerimise peamine mõte – juhtida ettevõte majandusraskustest välja selliselt, et võlausaldajate huvid oleks kaitstud ja säiliks võimalus edaspidi koos majanduslikku väärtust luua.“

Kohtu kinnituse järel saab saneerimiskava elluviimisega edasi minna. „Kava majanduslik sisu oli üles ehitatud sellele, et ettevõte on võimalik Mehhiko äri kasvatamise kaudu jätkusuutlikuks teha. See tähendab ühtlasi, et võlausaldajate nõuded saab saneerimiskavas toodud ulatuses ja määras rahuldada,“ lisas advokaadibüroo RASK partner Tarmo Peterson.

Saneerimiskavas pakuti Inclusion OÜ ehk Planet42 nime all tuntud ettevõtte võlausaldajatele kahte võimalust – oma nõude asendamist osalusega või nõude vähendamist. Valdav osa valis osaluse, täpsemalt 84% saneerimiskavaga hõlmatud nõuetest.

Saneerimiskava järgi saavad osaluse valinud võlausaldajad Inclusion OÜ omanikeks, millele kuulub äritegevus Mehhikos. Tegemist on teadaolevalt ainulaadse juhtumiga Eestis, kus sedavõrd suures mahus võlausaldajaid on nõus valima osaluse saneeritavas ettevõttes. Nõude vähendamise valinud võlausaldajad saavad põhinõudest 5,5% aastase intressiga 7,5%. Nende nõuete tähtaegne ja täies mahus tasumine on Petersoni sõnul üks saneerimiskavas sisalduvaid kohustusi.

