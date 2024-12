Läti prokuratuur algatas Rail Balticuga seoses kriminaalmenetluse

Kriminaalmenetlus algatati tulenevalt sellest, et projekti eest vastutavad ametnikud on võinud tekitada riigieelarvele suurt kahju. Uurimise huvides detailsemat informatsiooni hetkel ei jagatud, kuid märgiti, et kriminaalmenetlus algatati kriminaalseaduse peatüki 24 alusel (kuriteod riigiasutuste teenistuses). Ükski konkreetne isik hetkel uurimise all ei ole.

Projekt on viimastel aastatel olnud Lätis avalikkuse terava tähelepanu all, viitega, et see on läinud oodatust palju kallimaks. Sealhulgas leiti Läti parlamendi Seimi uurimiskomisjoni raportis eelmisel nädalal, et transpordiministeerium on projekti tegelikku kulukust varjanud.