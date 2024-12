Kvantarvutite läbimurde lootus raputab tehnoloogiasektorit: aktsiad hüppavad sadu protsente

Näiteks Quantum Computing (QUBT) aktsia hind hüppas pärast NASA-ga sõlmitud lepingut, mille raames toetatakse viimase pilditöötlust ja andmeanalüüsi. Aktsia hind kasvas teisipäeval 51% ja esmaspäeval 70%, mis tähendab, et alates reedest on väärtus kasvanud 150%, alates novembri keskpaigast üle 500% ning viimase ühe aastaga pea 1900%.

Siiski hoiatavad analüütikud, et sektoris on ellujäämine keeruline. „Tõenäoliselt jääb ellu vaid üks või kaks ettevõtet,“ ütles investeerimisgrupi Beyond the Wall Investing juht Danil Sereda. Ta rõhutas, et tehnoloogilised väljakutsed ja kvanttehnoloogia sektori piiratud kasvuvõimalused seavad ettevõtete tuleviku kahtluse alla.