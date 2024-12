FOTOD | Legendaarse Tallinna kino asemele ehitatud hotell on valmis ja avab lähipäeval uksed

„Uhiuus 184 toaga hotell, suunatud peamiselt äri- ja perega reisijatele, asub logistiliselt väga mugavas kohas nii lennuki, bussi kui ka laevaga Tallinnasse saabuvatele külalistele,“ ütles kinnistu omanik ja hotelli arendaja GVP Invest Estonia OÜ esindaja Sigitas Daugnoras. „Nähes lõpptulemust, usun, et see oli õige investeering ja külastajad oskavad meie pingutusi hinnata.“

Hotelli juht on varem mitut Radisson i keti hotelli Eestis juhtinud ja üheksa aastat Eestis elanud leedulanna Toma Torseke. Tema sõnul on uus hotell kummardus Eesti kultuuripärandile ja president Lennart Merile. „Hotell asub ka ajaloolises kohas, kinnistul asunud puitmajas veetis oma lapsepõlve esimesed aastad president Lennart Meri. Samas majas asus ka Marie Underi elukoht, kuhu kogunesid ajastu suurkujud ning tegutses kirjandusrühmitus Siuru,“ rääkis Torseke. Hoone lammutati 1980. aastal seoses kino Eha rajamisega Moskva olümpiamängude ajal.

Arhitekt Tõnis Tarbe sõnul oli peamine ülesanne sobitada hoone olemasolevasse keskkonda ja luua side ajalooga. „Kogu hotelli arhitektuur ja sisekujundus on kummardus Eesti kultuurile,“ selgitas Tarbe. „Näiteks betoonist välisfassaadil on kasutatud Eesti rahvusmotiive, kõnnitee plaadid on kaunistatud Marie Underi luuleridadega ning seos Eesti kultuuripärandiga jätkub ka hotelli interjööris.“