Puust ja punaseks: millised võimalused avanevad investoritele värske seadusemuudatusega?

Investeerimiskonto on maksuefektiivne süsteem eraisikutele eesmärgiga võimaldada tulumaksukohustuse edasilükkamist, kuni investeeringust saadud kasum või tulu investeerimiskontolt välja võetakse. Teisisõnu: investeerimiskonto süsteemis on teenitud kasum võimalik reinvesteerida ilma, et iga tehingu pealt tekiks maksukohustus.