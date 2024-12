Soome tööandjad on pahased: piloodid nõuavad utoopilist palka, ehkki teenivad juba niigi palju

„ Finnairi pilootide palganõuded on utoopilised,“ ütles teenindussektori tööandjate liidu Palta läbirääkimiste juht Heini Wiik-Blåfield . Läbirääkimised uue kollektiivlepingu sõlmimiseks on ummikusse jooksnud.

Finnair oli möödunud nädalal sunnitud tühistama sadu lende, sest suur hulk piloote alustas streiki, kirjutas Delfi Reisijuht. „Oleme pettunud, et pilootide ühing otsustas läbirääkimiste asemel streikida,“ sõnas Finnairi tegevjuht Jaakko Schildt novembris . „Kahjuks mõjutab see jõulude eel tuhandete meie klientide reisiplaane. Teeme kõik endast oleneva, et reisijaid hästi teenindada isegi selles keerulises olukorras.“

Kopsakas keskmine palk

Wiik-Blåfieldi sõnul on piloodid nõudnud kuni 10% palgatõusu ja paljude töötingimuste parandamist. Palta hinnangul tuleks palgatõusunõudeid kaaludes arvestada pilootide praegust palgataset. Palta sõnul on pilootide aastapalk keskmiselt üle 200 000 euro ja kõige prestiižikamad piloodid teenivad ligikaudu 340 000 eurot aastas. Abipilootide keskmine aastapalk jääb aga veidi alla 100 000 euro (8333 eurot kuus).

Töötajate pool põhjendab oma karmimaid nõudmisi muu hulgas sellega, et piloodid on osalenud Finnairi säästukõnelustel koroonapandeemia ja Venemaa sissetungi põhjustatud raskuste tõttu. Palta seevastu arvab, et nn topeltkriisist tekkinud kokkuhoid on pilootidele juba kompenseeritud.