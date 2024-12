USA keskpanga ettevaatlikus ehmatas börsid järsult madalamale

Föderaalreservi (Fed) esimees Jerome Powell ütles pressikonverentsil, et keskpanga intressimäär on nüüd tipust langenud terve protsendipunkti võrra ja rahapoliitika on märkimisväärselt vähem piirav. Seega on Fedil võimalik intressimäära edasiste korrigeerimiste osas olla ettevaatlikum. Powell lisas, et intressimäärad piiravad endiselt märkimisväärselt majandustegevust ja Fed on valmis intresse veelgi langetama. Selleks on aga vaja näha inflatsiooni aeglustumist, vahendab Bloomberg.