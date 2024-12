Swedbanki investeerimisekspert: uuel aastal jäävad fookusesse tehisintellekt ja USA aktsiad

„Uude aastasse siseneme tegelikult positiivse vaatega. Ütleks, et pigem praegu hobuseid ei vahetaks ehk usume, et USA-l ja tehisintellekti temaatikaga seotud aktsiatel läheb jätkuvalt hästi,“ lausus Delfi Ärilehele Swedbank Roburi portfellihaldur Pertti Rahnel, kelle tööks on juhtida Swedbanki üle kahe miljardi eurose kogumahuga Eesti teise ja kolmanda pensionisamba fonde.