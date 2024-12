Euribor muudkui langeb, kuid minu laenumakse veel mitte. Ekspert selgitab, miks

Euroopa Keskpanga läinudnädalased intressilangetused olid turgude poolt oodatud ning kajastuvad tegelikult juba kuue kuu euribori määras, mis on lõviosa Eesti koduostjate laenuintressi referentsiks. Laenuintress võib olla seotud ka veel kolme või 12 kuu euribori määraga.

Näiteks kui klient on võtnud kodulaenu, mis on panga poolt välja makstud tänavu 10. novembril ja see on seotud kuue kuu euriboriga, siis euribori fikseerimine toimus kolm tööpäeva enne laenu väljamakset ehk 6. novembril, mil see oli 2,916%. Järgmine euribori fikseerimine toimub juba poole aasta pärast ehk 2025. aasta mai alguses kaks tööpäeva enne laenumakse päeva. Kui euribor jätkab vahepealsel ajal analüütikute prognoositud langust, peegeldub madalam intress ka järgnevates laenumaksetes.

Laenudel, mis on seotud kolme kuu euriboriga, vaadatakse intressimakse üle iga kolme kuu tagant ehk intressimuudatused nii alla- kui ka ülespoole kajastuvad igakuiselt tagasimakstavas summas kiiremini. 12 kuu euriboriga seotud laenudel vaadatakse intressimäär üle omakorda korra aastas.

Mida pikema perioodi euribori kasutada, seda pikema kindluse stabiilsuse osas see laenuvõtjale annab. On tõsi, et üheltpoolt ei kajastu iga 0,25- või isegi 0,5-protsendipunktiline langus sellisel juhul kohe tagasimaksetes, ent samamoodi on laenuvõtja pikemal perioodil kaitstud ka intressimäära tõusu eest.

Paljude analüütikute konsensus on, et kuue kuu euribori määr võiks järgmise aasta jooksul langeda kahe protsendi peale. Kui inflatsioon peaks langema püsivalt alla inflatsioonieesmärgi, siis teatud hetkel on võimalikud ka nullilähedased intressimäärad, samas turud ei pea selle realiseerumist lähiajal liiga tõenäoliseks.

17. detsembri seisuga on kuue kuu euribori määr 2,664%.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada