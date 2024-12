Töötukassa pikaajaline juht ametist lahkumisest: selle taga on soov midagi muud ka teha

„Ametiaeg saab 16. aprillil läbi ja põhikiri kenasti ütleb, et kui ma soovin lahkuda, siis pean sellest neli kuud ette teatama. Siin ei ole midagi muud kui lihtsalt soov midagi muud ka teha,“ põhjendas 23 aastat töötukassa eesotsas olnud Meelis Paavel (61), miks on otsustanud organisatsiooni juhi kohalt lahkuda. Nõukogu teavitas ta oma otsusest eile.

„Kõigepealt on mul veel terve kvartal ees, majandusaruanne on vaja ära kaitsta, eks siis paistab,“ vastas Paavel küsimusele, mis see „midagi veel“ on, mida ta teha tahab. Peagi kuulutatakse välja konkurss uue juhi leidmiseks.

„Töötukassa on avalik-õigusliku isikuna unikaalne organisatsioon, seaduse järgi asutatud ja kolmepoolse juhtimisega,“ põhjendas Paavel, mis peaks motiveerima tippjuhte sinna kandideerima. Ta peab oluliseks, et tema järeltulija mõistaks, hoiaks ja arendaks seda põhimõtet edasi. „Ma arvan, et meie inimestel on väga suur vastutus mõjutamaks ja toetamaks kõike seda, mis tööturul toimub,“ lisas töötukassa lahkuv juht.

Kuigi Paavel ütles pressikonverentsil, et järgmiseks aastaks on töötukassa eelarve kindlustatud, tuleb pärast seda hakata tegema päris suuri otsuseid selle kohta, mille jaoks riigil raha on ja mille jaoks mitte, sest uue baaskindlustusskeemi rakendamine toob töötukassale pärast 2025. aastat olulisel määral lisakulusid.

Kas see tähendab, et uus juht peab hakkama korralikult organisatsiooni eelarve eest võitlema? „Eelarve eest tuleb kogu aeg võidelda, aga ma annan kindlasti uuele juhile üle korraliku eelarve,“ kinnitas Paavel.

Sel aastal on töötukassagi pidanud töötajaid koondama, oktoobri lõpus anti teada üle Eesti 70 inimese koondamisest. „Ka meie tahame efektiivsemalt töötada, vahe on [ettevõtetega] see, et kui üks organisatsioon teenib kasumit, siis meie lihtsalt hoiame maksumaksja raha kokku,“ põhjendas Paavel.

Välistatud pole, et samasuguseid otsuseid on vaja ka järgmisel aastal või pärast seda. Küll aga rõhutas viimaseid kuid ametis olev töötukassa juht, et see sõltub juba uutest sisulistest otsustest. „Kas on mingeid muudatusi meie teenuste paketis, rahastamise otsustes. Ma arvan, et see on selline loomulik protsess,“ märkis ta.

