Enam kui sada noortekeskust said kingiks noorte poolt loodud rahatarkuse lauamängu

Haridus- ja Noorteameti peaekspert Kaie Pranno sõnas, et rahatarkuse edendamiseks on lauamängu formaat noortele kaasahaaravam ja huvitavam kui mistahes samateemaline loeng või ettekanne.

„Kvaliteetne ja turvaline inforuum on täna üheks olulisemaks komponendiks täiskasvanuks sirgumisel. Lauamäng suurendab noorte teadlikkust rahast ja pakub selleteemalist informatsiooni, muuhulgas ka selle mõtestamise võimalust koos eakaaslaste või täiskasvanuga, mis toetab suuresti ka noore iseseisvust ja rahaasjadega hakkamasaamist,“ selgitas Pranno.

„Soovime, et meie lauamängu konkursi võidutöö, Taskuraha lauamäng, jõuaks võimalikult paljude lasteni, pakkudes neile lõbusat ja harivat viisi õppida rahaga seotud otsuste tegemist. Kõigepealt said võimaluse Taskuraha lauamängu endale mängimiseks tellida koolid ja nüüd jagame seda ka noortekeskustele, et lapsed saaksid seal lõbusalt ja harivalt aega veeta. Mäng arendab oskusi, mida läheb elus vaja,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.