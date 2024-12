Kristiine keskus müüdi uutele omanikele maha

Kristiine keskus on Tallinna üks suurimaid ja vanimaid kaubandus- ja meelelahutuskeskuseid, mis avati 1999. aastal. Viimase viie aasta jooksul on keskusse tehtud märkimisväärseid investeeringuid, et kohaneda muutuvate turutingimustega. Olulisima strateegilise sammuna sõlmis keskuse senine omanik Citycon OYJ müügilepingu Eesti investoritele kuuluva EfTEN Kristiine OÜ-ga, mille tulemusel ostis ettevõte täna jõustunud tehinguga kaubanduskeskuse. Keskuse haldamiseks luuakse eraldi varahaldusettevõte, mille partneriteks on EfTEN Capital, Ivar Vendelin ja Anders Anderson. Igapäevase juhtimise eest vastutab edaspidi EfTEN Capital.