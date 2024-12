Tallinna kesklinnas avati seni suurim Wolt Market

Wolt Market Stockmanni poe tarneulatus on üle terve Tallinna, Lasnamäest Tiskreni, ning alates jaanuarist on uus pood avatud ööpäevaringselt. Hetkel on Stockmanni Wolt Marketi valikus üle 4500 erineva toote, kuid valik laieneb juba peagi. „Wolt Marketi kaupluste tootevalik on igas riigis kohandatud vastavalt turule ja spetsiifilise piirkonna elanike vajadustele,“ ütleb Freiesleben, ning lisab, et kui varasemalt oli näha, et Wolt Marketist telliti pigem snäkke, siis nüüd liiguvad tarbijad selles suunas, et terve oma ostukorv tellitakse Wolti kaudu kiirelt koju.