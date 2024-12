Riik tahab pakendikonteinerisse sobimatu prügi viskajaid filmima hakata

Kliimaministeeriumist novembris kooskõlastusringile saadetud jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise eelnõu seab sihiks tugevdada kohalike omavalitsuste rolli konkurentsitiheda jäätmeturu korraldamisel, kuid muu hulgas sisaldab see ka plaani hakata prügikonteinereid hoolikamalt valvama.

Eelnõu näeb ette, et riikliku järelevalve erimeetmete loetellu lisatakse jälgimisseadmestiku kasutamine.

Avalike konteinerite kasutamisele järelvalve tegemiseks on ka praegu lähtuvalt korrakaitseseadusest võimalik paigaldada valvekaamerad. Jäätmereformi eelnõus polnud mitte ettepanek kehtivat praktikat muuta, vaid lisada viide sellele ka pakendiseadusesse, et parandada õigusselgust. Justiitsministeeriumi tagasisidest lähtuvalt kaalume uuesti selle täiendava reguleerimise vajadust. Praktikas kasutatavad osad omavalitsused seda võimalust praegu just probleemsemates piirkondades, kus avalikke prügikonteinereid ei kasutata eesmärgipäraselt. Jäätmereformi jõustumisel väheneb tiheasustustes avalike prügikonteinerite arv ning jäätmete liigiti kogumine muutub senisest mugavamaks ja kodulähedasemaks, mistõttu peaks prügistajate probleemi ulatus ning vajadus selliseks järelvalveks tulevikus vähenema.

„Täiendus on vajalik, kuna avalikesse pakendikonteineritesse viiakse sageli jäätmeid, mis sinna ei kuulu, sest avalik konteiner on „anonüümne“. Selleks, et selliste prügistajate vastu tõhusamalt võidelda, on vaja riiklikus järelevalves kasutada parimat saadaolevat tehnikat,“ sedastab eelnõu seletuskiri.

„Riigikohtu praktikas käsitletakse avaliku kohana kohta, kuhu on ligipääs kolmandatel isikutel, kes ei ole õigusrikkujaga isiklikult seotud,“ märgitakse seletuskirjas ja lisatakse, et arvestades eeltoodut, on võimalik kasutada pakendiseaduse alusel riikliku järelevalve tegemisel kaameraid avalikus kohas asuvute pakendikonteinerite juures.

Selliste prügikastide juurdepääsuteed tähistataks ühtlasi infotahvlitega. Eelnõu näeb ette, et järelevalve käigus saadud foto- või videomaterjali kasutatakse avalikku pakendikonteinerisse või selle ümbrusesse sinna sobimatuid jäätmeid viinud isikute tuvastamiseks ning vastutusele võtmisel tõendusmaterjalina süüteo toimepanemise kohta.

