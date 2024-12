KUULA | Ärilainel: maksumuudatused lükkavad majanduse taastumist edasi

Oja sõnul võib tänavust aastat majanduse mõttes vaadata seisakuna ehk täna kogetav majanduslangus leidis tegelikult aset eelmisel aastal, mille mõju ulatub senini. „Tööstustoodang on aasta lõikes püsinud enam-vähem samal tasemel ning ka SKP on viimased kolm kvartalit püsinud praktiliselt samal tasemel. Nüüd me kõik ootame, et see seisak läbi saaks, kuid tugevaid näiteid paremaks minemisest on hetkel veel vähe,“ nendib ta.

Eesti Panga vanemökonomist lisab, et kui veel pool aasta tagasi ennustati, et järgmisel aastal võiks majanduskasv jääda 3% juurde, siis erinevad kehtima hakkavad maksumuudatused on prognoositavat majanduskasvu poole võrra vähendanud. „Arvestades tekkinud eelarve puudujääki, siis maksumuudatusi oleks pidanud tegema palju varem. Headel aegadel suurendati pikaajalisi kulutusi ja nüüd on neid väga raske tagasi keerata, mispärast tuleb puudujääk katta maksudega,“ tõdeb Kaspar Oja.

Marjan Savtšenko sõnul jääb ettevõtjatega suheldes kõlama, et kui käibed olid lõppeval aastal heal tasemel, siis kasumlikkus see-eest aga tagasihoidlik. „Kui küsida, mis on järgmise aasta ootus, siis tõenäoliselt on suurimaid väljakutseid jätkuv palgasurve. Teisalt on aga ka positiivseid arenguväljavaateid, kuna euribori langus ja meeletu konkurents pankade vahel on andnud ettevõtjatele võimaluse saada soodsamat rahastust,“ ütleb ta.

Tanel Rebane märgib, et palgakasv on viimased paar aastat hinnakasvu ületanud ja prognoosib, et see trend jätkub ka uuel aastal. Samuti on tema sõnul tööturg püsinud üllatavalt tugev, kuid suurenenud on majanduslik ebavõrdsus. „Paljud need inimesed, kel on läinud suhteliselt hästi, kes on investeerinud ja saanud osa turgude kasvust, saavad ilmselt möödunud aastale-paarile tagasi vaadates öelda, et pole midagi hullu olnud. Samas ei saa kuidagi alatähtsustada seda, et üleüldine järsk elukalliduse kasv lööb enim kõige haavatavamaid ja seda on kahjuks selgelt ka näha,“ ütleb Rebane.