Eesti Pank hoiatab ministeeriumi liigse kinnisvaraturule sekkumise eest

Keskpank kardab, et ministeeriumi pakutavad muudatused soodustavad liigset laenu võtmist. Kliimaministeerium seevastu leiab, et pangad pole maapiirkondadest piisavalt huvitatud ja riik peab sekkuma.

Eesti Panga president Madis Müller rõhutab, et riik peaks sekkuma laenuturgu vaid turutõrgete korral või sotsiaalsetel kaalutlustel. Kuigi maal on laenu raskem saada, on plaanitav muudatus rahandusasutuse hinnangul liiga ulatuslik.

Kliimaministeerium: aitame maaelu elavdada

Ministeerium leiab aga, et väljaspool suuremaid linnu on laenamine pärsitud eelkõige kinnisvara madala hinna ja vähese likviidsuse tõttu, mis ei paku pankadele piisavat tagatist. Senini on riikliku käendusega eluasemelaenu pakkunud vaid Coop Pank, kuigi koostöölepingud on sõlmitud veel seitsme pangaga.