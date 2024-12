Kujutagem ette, et Oleg Ossinovskist saab rahandusminister. Mida esimesena teeksite?

Vaja on massiliselt erastada riigiettevõtteid, näiteks Eesti Energia, Tallinna Sadam, Enefit Green. Asi pole isegi selles, et riik saaks kiiresti raha kätte. Ettevõtted töötavad sel juhul lihtsalt tõhusamalt. Vaidlust selle üle, et ettevõte vajab omanikku, ei ole. Ametnik ei saa olla peremees.