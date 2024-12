Ettevõtja Indrek Rahumaa ettevõte liigub Londoni börsile

Rahumaa sõnul on see ELG jaoks oluline samm, mis annab ettevõttele ligipääsu kapitalile. „ELG-l on väga suured kogemused maailmatasemel pesu loomise ja müümise osas. Meie ühinemine uue kapitaliga aitab ELG strateegiat muuta veelgi konkurentsivõimelisemaks. Oleme edukalt läbi tulnud mitmest kriisist, millest koroonakriis ja sõda Ukrainas on olnud märkimisväärsemad. Tehing annab meile võimaluse jätkusuutlikult kasvada ja areneda,“ märkis Rahumaa.