Endise suurärimehe ettevõtted vajuvad üksteise järel pankrotti

Pohla valdusfirma Rendez-Vous ja selle tütarfirma BBW on saanud käsutuskeelud ning alustatud on pankrotimenetlust. Detsembri algul kuulutati välja ettevõtjale kuuluva lemmikloomatoidu tootmisfirma Farmers Food pankrot.

Juba 2022. aastal tõi Pohla Delfi taskuringhäälingus, et lemmikloomatoidu ettevõttes oli olukord hull juba päris pikka aega ning kogu firma käivitamine ja algus sattus just kõige turbulentsemasse aega. „Me alustasime täiesti uuesti tootmise ehitamist ca kaks aastat tagasi ja sisuliselt kõik see kaks aastat ongi üks paras hullumaja olnud. Kõigepealt COVIDi-pandeemiaga seoses, kus tegelikult kõigest, mis sai planeeritud, ei realiseerunud praktiliselt midagi. Paratamatult kõik, mis planeeritud oli, kõik muutus, kallines, hilines jne. Sisuliselt kui ühel hetkel oli võimalik tootmine valmis saada ja käivitada, tuli kohe järgmine asi otsa,“ kirjeldas Pohla konarlikku teed.

Janek Pohla on Eesti ettevõtja, kes on tegutsenud mitmes ärivaldkonnas, sealhulgas jaekaubanduse ja tootmise alal. Ta on tuntud kui uuenduslike lahenduste otsija ja mitmekülgse ärikogemusega juht.

Pohla on olnud seotud mitmete ettevõtetega, mis tegutsevad nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Pankroistunud Farmers Foodi toodetel on mitmeid kauplusi Soomes, näiteks Vantaas ja Järvenpääs, kus müüakse erinevaid lemmikloomatarbeid.

Varasemalt on ta olnud seotud ka TAHE KAYAKS UK LTD-ga, mis keskendus süstade ja paatide tootmisele ning müügile. Kuigi see ettevõte tegutses Suurbritannias, on see praeguseks likvideeritud.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada