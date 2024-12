FOTO | Hawaii Expressi sotsiaalmeedias avaldatud pilt suudlevatest ratturitest tekitas tugeva vastukaja

„Kuna idee oli nii hull, et keegi ei osanud isegi reklaampilti teha, lasime selle genereerida tehisintellektil. Kõik läks veidi valesti,“ teatas Hawaii Express ja näitas tulemusi, mille AI välja genereeris. Esimesel pildil on kaks meest, kes sõidavad läbi lumise velodroomi. Teisel pildil suudlevad jalgratturid lumega kaetud velodroomi.

„Väga meeleheitlik reklaamikampaania. Ma arvan, et kaotate palju kliente,“ kirjutas üks jälgija. „Kas need kaks meest tahavad, et te selle fotoga nende saavutusi mäletaksite?“

Samas teiatas üks kommenteerija, et peaaegu ainult mehed ei olnud reklaamiga rahul. „Huvitav on see, et vihased emotikonid ja vastikud kommentaarid tulevad peamiselt meestelt. Mis teha, kui teie ego on nii habras, et selline postitus ajab teid vihale,“ kirjutas ta.