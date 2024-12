Kuhu kaob sinu töötasust maha võetud raha ja mida nende maksudega ikkagi tehakse?

Kindlasti on tööealisele inimesele mõisted „brutopalk“ ja „netopalk“ tuttavad, kuid aeg-ajalt võib nende erinevus siiski meelest minna. Brutopalk tähistab töötasu enne maksude mahaarvamist ning netopalk on summa, mis jõuab töötaja pangakontole pärast maksude tasumist. Paljudel töötasu saajatel jääb aga segaseks, kuidas täpselt maksud palgast maha arvestatakse. Sellisel juhul tuleb appi näiteks palgateatis, mis annab detailse ülevaate makstud maksudest ja töötasu osadest.

Tööandja tasub sinu töötasust nelja erinevat maksu:

Tulumaks (20%) – rahastab riigi ja kohalike omavalitsuste tegevust.

Sotsiaalmaks (33%) – tagab ravikindlustuse ning pensionisamba kogumise.

Töötuskindlustusmakse – aitab vältida töötusega seotud riske.

Kogumispensioni makse – võimaldab koguda II samba pensioni.

Kõige lihtsam viis oma töölepingu tasusid arvutada, on kasutada veebist leitavat palgakalkulaatorit, kus erinevad maksumäärad on juba automaatselt sisestatud. Vaadates väljatoodud maksusid, võib tunduda, et riigi rahamasinasse läheb suur osa palgast, kuid mille jaoks on selline süsteem vajalik?

Maksud pole lihtsalt riigi tuluallikas, vaid need kindlustavad meie igapäevaeluks olulisi teenuseid. Tulumaks aitab katta riigi ja kohalike omavalitsuste tegevust, sotsiaalmaks finantseerib ravikindlustust ja pensionisüsteemi. Töötuskindlustus on justkui ennetav meede olukordadeks, kus töötaja peaks jääma töötuks, mistõttu tuleb riigil talle maksta hüvitisi või toetusi ning võimaldada vajalikke teenuseid. Töötuskindlustusmakse jaguneb omakorda kaheks: kui tööandja maksemäär on 0,8%, siis töötaja puhul on see 1,6%. Kohustuslik kogumispensioni makse annab võimaluse kindlustada tulevikku, liigutades osa töötasust automaatselt II pensionisambasse.