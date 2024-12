2024. aasta turgudel: kaotas see, kes istus rahas

Aastal 2024 pakkus üllatuslikult kõrget tootlust kuld, mille hinda toetas hirm pikaajalise inflatsiooni ees ja asjaolu, et arenevate riikide keskpangad on hakanud peale Venemaa reservide külmutamist oma kullavaru suurendama. Kulla hind on sel aastal tõusnud pea 35% eurodes, edestades nii S&P 500 tootlust (+30%), arenevate turgude aktsiatootlust (+13%) kui Euroopa aktsiate tootlust (+11%). Klassikaliselt pakub kuld võrreldes teiste varaklassidega tugevat tootlust majandustsükli lõpufaasis ning ebakindlas geopoliitilises olukorras. Kulla ralli on olnud tugev mitte ainult käesoleval aastal, vaid juba viimased kolm aastat. Aasta pettumuse valmistas Eesti investoritele kindlasti Balti turg, mis tõusis vaid 2%. Kahjumisse jäid pikaajalised võlakirjad, mis said löögi intressitasemete tõusust.

Tänaseks on selge, et inflatsiooni tipp on jäänud selja taha. Samas keskpangad hakkasid intresse alandama pigem varem ja ei jäänud ootama lõplikku inflatsiooni raugemist. Intressid hakkasid langema juba hetkel, kui teenuste inflatsioon ja palgakasv olid endiselt kõrged. Keskpanga käitumismustrist võib välja lugeda, et nende esimene prioriteet on ikkagi majanduskasv. Kuna arenenud riikidel on kõrge võlakoorem, siis riikide rahapoliitika kaldub eelistama kasvu, mille kaudu on läbi inflatsiooni võimalik võlakoormat vähendada. See aga tähendab, et püsib risk, et inflatsioon jätkab mõõdukal tasemel. Inflatsioon aga kahjustab neid, kelle säästud on rahas. Seega 2024. aastal said premeeritud need, kes ei kartnud ja olid investeeritud.

Tugev tootlus kõrge tootlusega võlakirjadest

Aastal 2024 pakkusid Euroopa kõrge tootlusega võlakirjad 7% tootlust võrrelduna Euroopa aktsiaindeks MSCI Europe +11%-ga. Seega oli võimalik teenida suur osa aktsiate hinnatõusust investeerides aktsiatest madalama riskiga. Kui oleks realiseerunud majanduslangus, oleks aktsiate tootlus suure tõenäosusega olnud sügavalt negatiivne. Seega riski-tulu suhtena oli mõistlik käesoleval aastal olla pigem investeeritud kõrge tootlusega võlakirjadesse.

Euroala kõrge tootlusega võlakirjades on endiselt püssirohtu

Ilmselt on intresside alandamise tsükkel alles poole peal, mistõttu on investoritel mõistlik ikka veel olla investeeritud kõrge tootlusega võlakirjadesse. Arvame, et võlakirjainvestorid saavad ka aastal 2025 purjetada taganttuule toel, sest intressitasemete langus jätkub. Arvestades Euroopa kesist majandusseisu võime näha ka olukorda, kus intresse langetatakse oluliselt madalamale, kui täna ootame. See aga mõjub positiivselt võlakirjahindadele. Üldplaanis on kõrge tootlusega võlakirjad huvitavad seni, kuni nende tootlus tähtajani ostuhinnalt on 6% kandis. Täna on võimalik turult osta kõrge tootlusega võlakirju hinnatasemetelt 7,5%-9%.

Alltoodud graafikul on välja toodud Euroopa kõrge tootlusega võlakirjade indeks võrrelduna Tallinna korterite üüritootluse, valitsuse võlakirjade tootluse ja Euroopa aktsiate dividenditootlusega. Trendina on näha, et parimad hetked kõrge tootlusega võlakirjadesse sisenemiseks on möödas, kuid trend kestab ning varaklassina on kõrge tootlusega võlakirjad huvitavad kuniks tootlus jõuab 5% taseme juurde, kus see on võrdne Tallinna korterite üüritootlusega ning veidi kõrgem dividenditootlusest.

Kas USA aktsiaturul on mull?