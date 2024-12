Paluckase sõnul on Eesti peaministrid korduvalt Stockholmis käinud, et veenda SEB-d peakontor Tallinnasse kolima. Samas ütles Leedu peaminister, et ta ei kavatse sellega leppida. „Meil on omad vahendid – nii piits kui ka präänik –, et püüda panka Leetu jääma,“ ütles Paluckas Leedu Delfile. Ta rõhutas, et Leedu on SEB jaoks Baltikumis üks suurimaid turge.