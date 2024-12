Miljardid eurod pangakontodel. Pangad avavad kaarte, kuidas raha on inimeste vahel laiali jagunenud

Eesti majapidamiste hoiustel seisis kolmanda kvartali lõpu seisuga kokku 12,6 miljardit eurot. See tähendab, et statistika kohaselt on ühel keskmisel eestlasel pangas hoiusel 9152 eurot, kuid tegelik hoiuste jaotumise pilt on ilmselgelt erinev: kui paratamatult enamik inimesi seda summat oma kontolt ei leia, siis nii mõnigiteine saaks säästetud raha eest elada rantjee elu paradiisisaarel pikki aastaid. Kuidas aga täpsemalt on hoiused inimeste vahel laiali jagunenud?