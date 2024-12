Kas Confidoga seotud inimesed on üle võtmas Eesti peremeditsiini? Esimesed märgid sellest on justkui olemas

Eesti Perearstide Seltsi esinaine Elle-Mall Sadrak ütleb Geeniusele, et Ennetuskliinik OÜ tegevus on jäänud ka neile silma.

„Muidugi tekitab see meelehärmi, et Confido korjab üle Eesti nimistuid kokku ja meie vaatame kimbatusega pealt, mis toimuma hakkab. Loomulikult nad on suurkontsern, neil on juba apteegid, eriarstiabi ja uuringud. Puudu oli veel perearstide tükk. Vaatame, kas nad hakkavad kuritarvitama oma positsiooni või ei hakka — kas suunavad majasiseselt enda teenustele patsiente ehk siis enda arstide patsiendid saavad kiiremini uuringutele kui võõrad patsiendid,“ arutleb Sadrak.