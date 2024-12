Delfi ja EPLi suur energeetikakonverents keskendub tööstusele, energeetikale ja majandustõusule, laval valdkonna tipptegijad

2025. aasta konverents alapealkiri on „Energeetika ja tööstus - tandem, mis päästab Eesti majanduse“. Need on küll aastate jooksul tuttavaks saanud märksõnad, kuid areng, sammud tuleviku suunas ja otsused on jätkuvalt õhus. Otsustamatus ja lõputud kõhklused pisendavad meie konkurentsivõimet ega meelita Eestisse energiamahukaid investeeringuid. Ka kodune ettevõtlus ootab selgust, milliseks kujuneb Eesti energiapoliitika ja kas see arvestab tööstuse tähtsust Eesti majanduse arenemisel. Majanduskriis ja Ukraina sõda peaks olema kui kiirendi meie tuleviku-otsuste tegemisel, aga ometi seda ei ole

Tänavune konverents toimub ajal, mil Eesti on end just lahti ühendanud Venemaa elektrisüsteemist ja me saame teha vahekokkuvõtte selle sammu õnnestumisest, aga ka tähendusest.

Nobeli saali laval on Eesti energeetika tipud, tänase valitsuskoalitsiooni liikmed, rahvusvahelise konsultatsioonifirma esindaja, töösturid ja uue tegijana energeetika-laval Franenburg Tehcnologies üks juhtidest, kindralmajor Veiko-Vello Palm, kes räägib taristu kaitsmisest ja selle tegevuse esimestest sammudest.

„Eesti otsib majanduskasvuks toetuspunkti, uus ideid, innovatsiooni ja investeeringuid, aga selle kõige aluseks on energeetika. Odav, stabiilne ja roheline energeetika, muidu me oma majandust käima ei tõmba ja uut taha siia ei meelita. Energeetikas on meil tulevikusammud veninud, iga päev või kuu on tundunud aastana. Püüame üheskoos 18. veebruaril aru saada, miks me ei suuda koos – poliitikud, ettevõtjad ja ametnikud – Eesti energias midagi suurt ja olulist kokku leppida,“ lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald

Eesti Energeetika Konverents 2025 programm

8.45 Kogunemine ja hommikukohv

9.15 Konverentsi algus. Sissejuhatus päevajuhilt Rasmus Kaggelt

9.20 Konverentsi avab Erkki Keldo, Majandus- ja tööstusminister

9.35 Esineja selgumisel, McKinsey & Company

9.55 Priit Koit, Utilitase kontserni juht, „Kas Eesti on valmis elektriajastuks?“

10.15 Esineja selgumisel, Ignitis