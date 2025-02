Energeetika aasta suursündmus. Konverentsil räägitakse sellest, kuidas Eesti riiki energia kaasabil rikkamaks teha

Muuhulgas on laval juttu ka sellest, kuidas kaitsta meie energeetika -ja tööstustaristut võimalike rünnakute korral. Konverentsi programm on leitav loo allosast.

Energeetika on Eestis teema nr. 1. Elame ajal, mil me ühendame end lahti Venemaa elektrivõrgust ning ühendume Kesk-Euroopa külge. Energia hind on meil Euroopa üks kõrgemaid ja see peletab siit tööstusi, mis suudaks maksta kõrget töötasu. Kuidas me majandust kasvatame, kui ei ole suuri, eksportivaid tööstusi? Võtmesõna - energeetika, selle kättesaadavus ja hind. Eesti värske energiaplaaniga ei ole sugugi kõik rahul. Kuidas edasi?

Just seetõttu on 2025. aasta konverentsi alapealkiri „Energeetika ja tööstus - tandem, mis päästab Eesti majanduse“. Need on küll aastate jooksul tuttavaks saanud märksõnad, kuid areng, sammud tuleviku suunas ja otsused on jätkuvalt õhus. Otsustamatus ja lõputud kõhklused pisendavad meie konkurentsivõimet ega meelita Eestisse energiamahukaid investeeringuid. Ka kodune ettevõtlus ootab selgust, milliseks kujuneb Eesti energiapoliitika ja kas see arvestab tööstuse tähtsust Eesti majanduse arenemisel. Majanduskriis ja Ukraina sõda peaks olema kui kiirendi meie tuleviku-otsuste tegemisel, aga ometi seda ei ole

Tänavune konverents toimub ajal, mil Eesti on end just lahti ühendanud Venemaa elektrisüsteemist ja me saame teha vahekokkuvõtte selle sammu õnnestumisest, aga ka tähendusest.

Nobeli saali laval on Eesti energeetika tipud, tänase valitsuskoalitsiooni liikmed, rahvusvahelise konsultatsioonifirma esindaja, töösturid ja uue tegijana energeetika-laval Franenburg Tehcnologies üks juhtidest, kindralmajor Veiko-Vello Palm, kes räägib taristu kaitsmisest ja selle tegevuse esimestest sammudest.